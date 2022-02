Six Kansas City Chiefs are taking part in the 2022 Pro Bowl Sunday afternoon:

OL Orlando Brown Jr.

DE Frank Clark

WR Tyreek Hill

TE Travis Kelce

QB Patrick Mahomes

S Tyrann Mathieu

The six Pro Bowl @Chiefs.



: #ProBowl -- 3pm ET on ESPN

: NFL app pic.twitter.com/A3b0KUHVXv — NFL (@NFL) February 6, 2022

Watch the game on ABC or ESPN.

Use this post to discuss the game!